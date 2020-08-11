Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı.
11.08.2020 21:39 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:19
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA