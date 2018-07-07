Antalyaspor, Gençlerbirliği'nde Forma Giyen Serdar Özkan'ı Kadrosuna Kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Serdar Özkan'ı renklerine bağladı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

BİR DÖNEM BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY FORMASI DA GİYMİŞTİ

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Özkan, İstanbulspor, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda kiralık olarak oynamıştı. Serdar, daha sonra Beşiktaş ile geçirdiği 3 sezonun ardından kariyerinde sırasıyla Samsunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği formaları giymişti.