Antalyaspor'da, Trabzonspor mesaisi başladı
FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde rejenerasyon çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarını izinli geçirecek. Antalyaspor, hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı idmanla devam edecek.
(İHA)
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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