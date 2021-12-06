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Antalyaspor'da, Trabzonspor mesaisi başladı

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Antalyaspor'da, Trabzonspor mesaisi başladı

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde rejenerasyon çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarını izinli geçirecek. Antalyaspor, hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı idmanla devam edecek.

(İHA)

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