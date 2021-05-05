Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Göztepe maçı sonrası Belek'te bir otelde kampa giren kırmızı-beyazlılar, bugünkü antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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