Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Göztepe maçı sonrası Belek'te bir otelde kampa giren kırmızı-beyazlılar, bugünkü antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden