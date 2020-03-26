SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Antalyaspor'da telekonferanslı antrenman dönemi - Spor
Antalyaspor, Antalya, Spor

Antalyaspor'da telekonferanslı antrenman dönemi

Süper Lig'de son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Antalyaspor'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bulundukları şehirlerden ve ülkeden telekonferans sistemiyle antrenmanlara dahil oluyor.

26.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:06
Antalyaspor'da telekonferanslı antrenman dönemi

Süper Lig'de son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Antalyaspor'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bulundukları şehirlerden ve ülkeden telekonferans sistemiyle antrenmanlara dahil oluyor.

Liglerin ertelenmesinin ardından Akdeniz temsilcisinde 4 günlük izin sürecinde yerli futbolcuların birçoğu ailelerinin yanına gitti. Yeni tip koronavirüs riskinin devam etmesi ve yurt dışı giriş ve çıkışlarda uygulanan karantina prosedürü "14 gün kuralı"ndan dolayı ülkelerine gidemeyen ve aralarında yıldız isim Lukas Podolski'nin de olduğu yabancı oyuncular ise Antalya'dan ayrılmadı.

İzin sonrası tesislerin geçici süre kapatıldığını, burada idman yapılmayacağını duyuran kulüp yetkilileri, antrenmanlara bireysel olarak evlerden devam edilmesini istedi.

Tesislerdeki kondisyon aletleriyle diğer ekipmanlar, takım otobüsüyle oyuncuların evlerine taşındı. Şimdi futbolcular, tedbirler kapsamında çalışmalarını farklı kentlerdeki evlerinden telekonferans sistemiyle sürdürüyor.

Süper Lig'de geride kalan son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-beyazlı ekipte Hakan Özmert Sakarya, Eren Albayrak Bursa, Ferhat Kaplan Çanakkale, Yekta Kurtuluş İzmir, Veysel Sarı İstanbul, ülkesi Brezilya'dan dönemeyen Charles, Rio de Janeiro kentinden, diğer futbolcular Antalya'daki evlerinden uzaktan idman programına dahil oldu.

Futbolcular aynı anda sisteme bağlanıp, kulüplerinin kendilerine ulaştırdığı alet ve ekipmanlarla çalışıyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde futbolcular, uzaktan da olsa telekonferansta bir araya gelip antrenman yapıyor.

"Evde kal" çağrısı yapıp, evlerinde çalışıyorlar

Bu sistemle gerçekleştirilen idmanlar, Tuna'nın denetiminde, yardımcı antrenörler nezaretinde yapılıyor.

Toplum sağlığı için "evde kal" kampanyası çerçevesinde herkese çağrıda bulunup antrenmanlarını online sürdüren FTA Antalyasporlu oyuncular, telekonferansla aynı anda çalışma şansı buluyor.

Aynı anda 25 kişi online oluyor

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tesisleri geçici süreyle kapatsalar da disiplinli çalışmayı hiçbir zaman bırakmadıklarını söyledi.

Süğlün, takım oyuncularının çalışmalarını evlerinden aralıksız sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Futbolcularımıza telekonferans sistemiyle yeni antrenman programı uygulamaya başladık. Tamer hocamızın verdiği programı, 25 kişi aynı anda online şekilde canlı olarak uyguluyor. Sakatlığından dolayı iki günlük tedavi için ülkesi Brezilya'ya gittikten sonra herhangi bir sağlık sorunu yaşamamasına rağmen herkese uygulanan karantina prosedürü nedeniyle Antalya'ya dönemeyen Charles de online idmana dahil oldu. Hem takım birlikteliğini sağlamak, arayı açmamak hem de oyuncularımızın kondisyonlarını sabit tutmak amacıyla böyle bir çalışmamız var. Çok da zevkli geçiyor. Ekranda birbirini gören oyuncularımız aynı anda bütün hareketleri hep birlikte hocanın talimatı doğrultusunda yapıyor. Tahmin ediyorum ki bu sistemi ilk defa biz uyguladık. Liglerin başlama tarihi açıklanıncaya ve yeni tip koronavirüs tehdidi geçinceye kadar bu sistemi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Spor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu Spor
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu
F.Bahçe'nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Spor
F.Bahçe'nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Süper Lig'in ilk kadın başkanı, umudunu tüketti: Bizim için artık bitti Spor
Süper Lig'in ilk kadın başkanı, umudunu tüketti: Bizim için artık bitti
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi Spor
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları
Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Güzel spiker, 'Korkuyorum' diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı
Güzel spiker, ''Korkuyorum'' diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ender Saraç Yılmaz Erdoğan Fahrettin Koca Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Açıklama Futbolcu Fatih Terim
Şu an buradasınız: Antalyaspor'da telekonferanslı antrenman dönemi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 11:24:01. #1.15#
title