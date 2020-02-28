Antalyaspor'da tek hedef galibiyet

28.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:03

Fraport TAV Antalyaspor, yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçında galibiyet hedefliyor. Ligde 5 maçtır yenilmediklerini vurgulayan Başkan Ali Şafak Öztürk, taraftarlarına tribünleri doldurup, takımlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 24'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Ligde 5 maçtır yenilmeyen kırmızı beyazlılarda tek hedef 3 puan kazanmak. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor, Fenerbahçe'yi yenerek ligdeki çıkışını sürdürme planları yapıyor. Antalyaspor'da Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk ve Salih Dursun sakatlık, Sinan Gümüş de kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

TARAFTARA ÇAĞRIFraport TAV Antalyaspor yönetimi, taraftarlarına tribünleri doldurup, takımlarını desteklemeleri çağrısı yaptı. Kırmızı beyazlıların başkanı Ali Şafak Öztürk, "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe maçı çok önemli. Fenerbahçe maçında tribünlerin dolu olmasını, taraftarın takımı desteklemesini istiyoruz. Bilet fiyatları da uygun. Taraftarımızı maça davet ediyoruz" dedi.Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri VIP 100, batı tribünü 60, Adopen tribünü 40, The Land of Legends tribünü 20, kuzey kale arkası tribünü 20, misafir takım tribünü 26 liradan satılıyor.İSTATİSTİKLERAntalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48'inci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 lig maçında sarı lacivertliler 31, kırmızı beyazlılar ise 8 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Antalyaspor'un 39 golüne, sarı lacivertiler 85 golle karşılık verdi. İki takımın son oynadığı maç olan sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Akdeniz ekibi, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.İki takım, İstanbul 'da ilk kez 1982- 1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20'sini kazandı. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi 2012- 2013'te 3-1, 2016- 2017'de 1-0'lık skorlarla yendi. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 55 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 2012- 2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3- 1, 2015- 2016'da da evindeki karşılaşmayı 4- 2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti. İki takım arasında geçen sezonun son haftasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.İki takımın Antalya'da oynadığı 35 maçta Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet, 11 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Antalya'da Fraport TAV Antalyaspor 20, Fenerbahçe ise 29 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma golsüz sonuçlandı.

Kaynak: DHA