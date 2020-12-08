Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular kuvvet çalışması yaptı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular, kuvvet arttırmaya yönelik çalışmalara devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular, kuvvet arttırmaya yönelik çalışmalara devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıklarından dolayı tedavileri devam eden futbolcular Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Veysel Sarı için gruplar halinde başlatılan çalışma programı dahilindeki kuvvet antrenmanları sürdürüldü.

Öte yandan, kırmızı-beyazlıların bazı kalecileri de sahada çalıştı. İdmana, A takımdan Doğukan Özkan ve Enes Sancar Şahin ile altyapıdan 2004 doğumlu Batıhan Hanoğlu ve Emin Bera Aydemir katıldı.

Kaleciler, A Takım Kaleci Antrenörü Murat Öztürk ve altyapı kaleci antrenörlerinden Zafer Kıroğlu gözetiminde çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden