Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular kuvvet çalışması yaptı
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Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular kuvvet çalışması yaptı

07.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:34
Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular kuvvet çalışması yaptı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da tedavileri devam eden futbolcular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıklarından dolayı tedavileri devam eden futbolcular Serdar Gürler, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Jean Armel Drole ve Bünyamin Balcı takımın izin gününde çalıştı.

Futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışmaları yaptı.

Orta saha oyuncusu Serdar Gürler, salonda ısındıktan sonra çalışmasına sahada devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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