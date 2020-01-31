Antalyaspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı

31.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:06

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 28 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA