Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Airlines tarafından hazırlanan dış yüzey tasarımı tamamen kulüp logosu ve renkleriyle kaplanan özel takım uçağı ile İzmir'e hareket etti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Airlines tarafından hazırlanan dış yüzey tasarımı tamamen kulüp logosu ve renkleriyle kaplanan özel takım uçağı ile İzmir'e hareket etti.

Kendileri için özel hazırlanan uçağa binmek için aprona gelen futbolcuları, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer karşıladı.

Futbolculara başarılar dileyen Başkan Yılmaz, Antalyaspor'a özel bir uçak hazırladıkları için Corendon Airlines'a teşekkür etti. Antalyaspor'un bu uçakla uzun yıllar başarılar elde edeceğine inandığını kaydeden Yılmaz, "İnşallah bu uçak şans getirecek. Aynı uçakla yarın gece kupayla Antalya'ya döneceğiz." dedi.

Beşiktaş'ın önemli bir rakip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Kupayı Antalya'ya getireceğimize yürekten inanıyorum. Netice de bu şekilde olacaktır." diye konuştu.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Karaer, takımın kulüp logosunu taşıyan uçak ile seyahat etmelerinin kendileri için övünç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Hem Antalyaspor'a hem de Corendon'a yakışan bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Karaer, "İnşallah uzun yıllar göklerde Antalyaspor logolu uçağımız hem Antalya'yı hem de Antalyaspor'u tanıtacak. İnşallah bu maç için takıma uğurlu gelir." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti
Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti
Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti
Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti
Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti
Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti
Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti
Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti
Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti
Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçında iki takım için 250'şer kişilik seyirci...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçında iki takım için 250'şer kişilik seyirci...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Demir Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 18:21:29. #1.11#

title