Antalyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
08.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:10
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 14 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor, maçının hazırlıklarına başladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 14 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor, maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Taktik oyun ve dar alan oyun çalışmaları yapan Akdeniz ekibi, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş