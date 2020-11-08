Antalyaspor'da Sam'den 2 maçta, 2 gol
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Antalyaspor'da Sam'den 2 maçta, 2 gol

08.11.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:06
Antalyaspor'da Sam'den 2 maçta, 2 gol

Kasımpaşa deplasmanında attığı golle beraberliği getiren Sidney Sam, Antalyaspor formasıyla çıktığı ikinci maçında da golünü atmayı başardı.

Kasımpaşa deplasmanında attığı golle beraberliği getiren Sidney Sam, Antalyaspor formasıyla çıktığı ikinci maçında da golünü atmayı başardı.

Antalyaspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman oyuncu Sidney Sam, ilk 11'de sahaya çıktığı 5. hafta Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında gol atma başarısı gösterdi. Maçın 79. dakikasında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kartla cezalandırılan Sam, 2 maç ceza almıştı. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında takımını yalnız bırakan Sidney Sam, 2 maç aradan sonra Kasımpaşa karşısında formasına kavuştu. Sam, istekli oyununun 1 de golle süsledi. 90+2. dakikada golünü atan ve takımına beraberliği getiren Sidney Sam, 1 puanın mimarlarından oldu. Kırmızı-beyazlı formayla 2 maça çıkan Sidney Sam bu maçların ikisini de boş geçmedi ve fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa karşısında attığı 1 gol de VAR uyarısı sonrası iptal edilmişti.

Geçen yıl Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Altach forması giyen 32 yaşındaki Sidney Sam, 21 lig maçında 6 gol atmıştı. - ANTALYA

Antalyaspor'da Sam'den 2 maçta, 2 gol
Antalyaspor'da Sam'den 2 maçta, 2 gol
Antalyaspor'da Sam'den 2 maçta, 2 gol
Antalyaspor'da Sam'den 2 maçta, 2 gol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2
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