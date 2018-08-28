Antalyaspor, 15 Eylül'de Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor
20 Ağustos'ta olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Antalyaspor'un genel divan kurul tarihi belli oldu.
Antalyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul 15 Eylül'de, çoğunluk sağlanamazsa 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Hasan Subaşı Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü genel kurul tarihini 15 Eylül, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 22 Eylül olarak kararlaştırdıklarını açıkladı.
20 AĞUSTOS'TA YÖNETİM OLARAK GENEL KURULA GİTME KARARI ALINMIŞTI
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Cihan Bulut, 20 Ağustos'ta yönetim olarak olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.
YORUMLAR (1)
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İnşallah ligden düşerler.Cevap Yaz Yayından Kaldır