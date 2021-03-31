Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atila Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, kondisyon ağırlıklı devam etti.

İdman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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