Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, milli maç nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 19 yaş altı takım oyuncularının da katıldığı antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

İdmana, milli takımlarda bulunan Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Fedor Kudriashov ve Fredy Alfredo katılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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