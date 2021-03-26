Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada 3 günlük iznin ardından dün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlılar, çalışmalarına devam etti.

Akdeniz ekibi, bugün hem salon hem saha antrenmanı yaptı.

İdmana, milli takımlara davet edilen Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Fedor Kudriashov ve Fredy Alfredo katılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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