Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada 3 günlük iznin ardından dün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlılar, çalışmalarına devam etti.

Akdeniz ekibi, bugün hem salon hem saha antrenmanı yaptı.

İdmana, milli takımlara davet edilen Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Fedor Kudriashov ve Fredy Alfredo katılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden