Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları başladı

Antalyaspor, Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasını sahasında Sivaspor galibiyetiyle kapatan Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Son 6 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir karşısında da puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Öğle saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan Antalyaspor, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sivasspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını yer yer sağanak yağış altında sürdürdü. - ANTALYA