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Antalyaspor'da Kudryashov ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor.

07.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:49
Antalyaspor'da Kudryashov ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıklarını Antalya 'te sürdürüyor. Antrenmana dün resmi sözleşmeye imza atan yeni transfer Fedor Kudryashov da katıldı.

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel Tesisleri'nde sürdüren Antalyaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Regnum Carya 1 No'lu sahada, teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Eğitsel oyunun ardından istasyon çalışmalarına geçen kırmızı beyazlılar, daha sonra iki gruba ayrılıp taktiksel antrenman yaptı. Antalyaspor'un antrenmanı, minyatür kaleli alanda yapılan taktiksel çalışma ile sona erdi. 


Kaynak: DHA
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