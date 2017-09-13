Antalyaspor'da Kayserispor Maçının Hazırlıkları Devam Ediyor

Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda cuma günü Kayserispor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.



Süper Lig'de 4 haftada topladığı 3 puanla 15'inci sırada yer alan Antalyaspor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenman öncesi deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay öğrencileriyle saha ortasında 5 dakikalık kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra antrenmana geçen oyuncular çalışmalarına koşuyla başladı. Koşunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular antrenmanı tam sahada yapılan taktik maçla sonlandırdı. Kaleciler ise bir süre takımdan ayrı kaleci antrenörüyle beraber çalıştıktan sonra takımla birlikte yer aldı.



"4 oyuncu sakat"



Antalyaspor'da dün yapılan antrenmanda çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalacak Salih Dursun, daha önce ameliyat olan Sandro ve Zeki Yıldırım ile hastaneye kaldırılan Deniz Kadah yapılan çalışmada yer almadı. Deniz Kadah'ın Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor.



"Nasri ve Eto'o'dan neşeli tavırlar"



Antalyaspor'a sezon başında transfer olan ve Galatasaray maçında ayağında bulunan yırtıktan dolayı forma giyemeyen Samir Nasri, takımla beraber antrenmanda yer aldı. Fransız oyuncunun antrenmanda neşeli olduğu gözlerden kaçmadı. Öte yandan sezon başında Antalyaspor'da kendisine saygı gösterilmediği için takımdan ayrılmak istediğini ifade eden Kamerunlu forvet oyuncusu Samuel Eto'o'nun da antrenmanda hayli neşeli olduğu ve arkadaşlarıyla sık sık şakalaştığı görüldü.



Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğle saatlerinde hava yoluyla Kayseri'ye gidecek. - ANTALYA