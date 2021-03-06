Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
06.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:42
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda çalıştı.
Diğer grup, 19 yaş altı futbol takımıyla antrenman maçında karşılaştı.
Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadeleyi Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz ile yöneticilerden Aytaç Altay da izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden