Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 10 eksik
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Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 10 eksik

Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 10 eksik
Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de son haftalarda istediği sonucu alamayan Fraport TAV Antalyaspor'da, deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 oyuncu cezası, 8 oyuncu da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

SÜPER Lig'de son haftalarda istediği sonucu alamayan Fraport TAV Antalyaspor'da, deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 oyuncu cezası, 8 oyuncu da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Sakat oyunculardan Hakan Özmert ve Eren Albayrak'ın oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak.

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilerek son 3 haftada puanla tanışamayan Fraport TAV Antalyaspor, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığından dolayı alternatif kadro kurmanın planlarını yapıyor.KARAGÜMRÜK HAZIRLIKLARI SÜRÜYORFraport TAV Antalyaspor, ligin 38'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antalyaspor'da dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, Galatasaray karşısında forma giyen oyuncular düz koşu ve egzersiz çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alan oyunu ile antrenmanı tamamlarken, bugün yapılacak çalışmayla da hazırlıklarını sürdürecek.10 EKSİK OYUNCUBu sezon sakat ve cezalı oyuncular konusunda sıkıntı yaşayan Antalyaspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 10 eksik bulunuyor. Kırmızı beyazlı takımda Galatasaray maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Lukas Podolski ile Fedor Kudryashov cezadan dolayı, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Veysel Sarı, Serdar Gürler, Bahadır ise sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Hakan Özmert ile Eren Albayrak'ın oynayıp oynayamayacağı ise maç günü belli olacak.DEPLASMANDA KAZANMAKTA ZORLANIYORAntalyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda hem gol atmakta hem de puan toplamakta zorlanıyor. Kırmızı beyazlı ekip 18 deplasman maçında sadece 3 galibiyet alabildi. Akrepler, 9 beraberlik ve 6 yenilgi elde ederken 14 gol atıp, kalesinde 23 gole engel olamadı. Antalyaspor, son 4 deplasman maçından ise 1 galibiyet, 3 yenilgiyle ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük ile ligin ilk yarısında oynadığı maçı ise 3-1 kazanmıştı.


- Antalya
Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 10 eksik
Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 10 eksik
Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 10 eksik
Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 10 eksik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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