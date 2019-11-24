Antalyaspor'da ilklerin gecesi olacak

24.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:39

Antalyaspor yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile Süper Lig'deki ilk maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar Süper Lig'de Gaziantep FK ile de ilk kez karşı karşıya gelecek.



Antalyaspor, Süper Lig'de 11 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 15'inci sırada yer aldı. Kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran güney ekibi Stjepan Tomas ile anlaşma sağladı. Öte yandan Antalyaspor'da Süper Lig'in 12. haftanın kapanış maçında ilkler yaşanacak. Antalyaspor, yarın saat 20.00'da Antalya Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral hakem üçlüsü yönetecek.



Antalyaspor üstünlüğü



Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak iki takım, son maçına 2015 yılında çıktı. Bugüne kadar TFF 1. Lig ve kupa maçlarında 7 kez karşılaşan iki takımdan Antalyaspor, rakibine karşı 5 kez sahadan galip ayrıldı. 1 maç berabere biterken, Güneydoğu ekibi tek galibiyet elde etti. İki takım Süper Lig'de ise ilk kez karşı karşıya gelecek.



Antalyaspor'da cezalı futbolcu bulunmazken, Harun Kavaklıdere, Gelson Dala ve Hakan Özmert'in sakatlığını bulunuyor. Gustavo Blanco ve Ufuk Akyol ise sarı kart görmeleri halinde haftaya cezalı duruma düşecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA