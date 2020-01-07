Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

07.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:56

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, çalışmalarına Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devam eden Antalyaspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından istasyon ve iki grup halinde taktik çalışmaları yaptı.

Dün sözleşmeye imzalayan Fedor Kudryashov da antrenmana katıldı.

Kaynak: AA