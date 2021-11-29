Antalyaspor'da hedef kupada tur - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor'da hedef kupada tur

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Antalyaspor'da hedef kupada tur

FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaşacağı Amed Sportif faaliyetler karşısında turu geçmeyi hedefliyor.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaşacağı Amed Sportif faaliyetler karşısında turu geçmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden FT Antalyaspor, 30 Kasım Salı günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman yenileme çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Kırmızı beyazlılar bu akşam yapacağı antrenmanla kupa maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Wright ve Crivelli takımdaki yerini alamayacak.

Nuri Şahin'in, kupa maçında ligde süre almayan genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Antalyaspor bir önceki turda 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Diyarbekirspor'u 5-0 mağlup etmişti. - ANTALYA

Antalyaspor'da hedef kupada tur

Antalyaspor'da hedef kupada tur

Antalyaspor'da hedef kupada tur

Grup liderliği, Süper Lig'e havlu attıracak! Avrupa'nın Galatasaray'a faturası çok ağır oldu

Grup liderliği, Süper Lig'e havlu attıracak! Avrupa'nın Galatasaray'a faturası çok ağır oldu

 Galatasaray'da Yeni Malatya beraberliği sonrası hedefte hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum

Galatasaray'da Yeni Malatya beraberliği sonrası hedefte hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum

 Süper Lig'de süper derbi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı

Süper Lig'de süper derbi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title