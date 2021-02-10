Antalyaspor'da hedef; kupada 5'inci kez yarı final
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Antalyaspor'da hedef; kupada 5'inci kez yarı final

10.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:24
Antalyaspor'da hedef; kupada 5'inci kez yarı final

SÜPER Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fraport TAV Antalyaspor'da hedef, Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek, tarihinde 5'inci kez yarı finale kalmak.

SÜPER Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fraport TAV Antalyaspor'da hedef, Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek, tarihinde 5'inci kez yarı finale kalmak.

Süper Lig'de oynadığı son 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın saat 17.45'te Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı takımda hedef Sivasspor'u yenerek, tarihinde 5'inci kez yarı finale kalmak. Akdeniz temsilcisinde, zorlu maç öncesinde Mert Yılmaz ve Ufuk Akyol dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon Türkiye Kupası'na 4'üncü turdan katılım gösterdi. Akdeniz temsilcisi tek maç eleme sistemine göre oynanan maçta Pendikspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Antalyaspor, 5'inci tur maçında ise TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşırken bu mücadeleyi de 1-0 kazanarak kupada adını 16 takım arasına yazdırdı. Akdeniz ekibi, sonrasında yine TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile eşleşirken mücadele 3-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Fraport TAV Antalyaspor'un çeyrek finaldeki rakibi DG Sivasspor olurken, tek hedef rakibi yenerek tarihinde 5'inci kez yarı finale kalmak.FİNALDE GALATASARAY'A KAYBETTİFraport TAV Antalyaspor, zorlu Sivasspor deplasmanında galip gelirse, tarihinde Türkiye Kupası'nda 5'inci kez yarı finale yükselme başarısını gösterecek. Kırmızı beyazlı takım kupa maçlarında ilk yarı finalini 1999-2000 sezonunda oynadı. O sezon finale kadar ilerleyen Antalyaspor, yarı finalde tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Kırmızı beyazlılar finalde ise uzatmalara kalan maçta rakibine 5-3 mağlup olarak kupayı kazanamadı.TRABZONSPOR'A YENİLEREK FİNALİ GÖREMEDİFraport TAV Antalyaspor, 1999-2000 sezonunda oynanan Türkiye Kupası yarı final maçından 10 sene sonra 2009-2010 sezonunda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Akdeniz temsilcisi çift maç eleme sistemine göre oynanan maçlarda Trabzonspor ile karşılaşırken ilk maçı 2-0 kaybetti. Antalyaspor, rövanş maçında bordo mavili takımı 1-0 yenmesine rağmen finale yükselme başarısını gösteremedi.GEÇEN SEZON ALANYASPOR'A KAYBETTİ

2013-2014 sezonunun Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Eskişehirspor ile karşılaşan kırmızı beyazlı takım rakibine kaybederek final şansını yitirdi. Çift maç eleme usulüne göre oynanan maçta Antalyaspor, rakibini evinde 1-0 mağlup etmesine rağmen ikinci maçta 3-1 kaybetti. Geçen sezon kupada yarı finale kadar ilerleyen Fraport TAV Antalyaspor, bir diğer Antalya temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor'a çift maç usulü oynanan mücadelelerde 1-0 ve 4-0 kaybederek elendi.


Antalyaspor'da hedef; kupada 5'inci kez yarı final

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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