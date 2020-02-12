Antalyaspor'da hedef galibiyet

12.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:16

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport-TAV Antalyaspor, galibiyeti hedefliyor.

Fraport-TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas'ta bulunan Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te oynanacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Antalya'da golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Fraport-TAV Antalyaspor, rakibini elemeyi ve yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sis ve yağmur altında gerçekleşen antrenmanda teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalışan kırmızı beyazlılar, maçın son taktik provasını yaptı.

Teknik direktör Tuna, kupa maçında, lig karşılaşmasında fazla forma şansı bulamayan futbolcularla, genç takımdan oyunculara şans verecek. Fraport-TAV Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Adis Jahovic sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Soğuk algınlığı rahatsızlığı bulunan Celustka, Gustavo ile ayağında ağrı oluşan Yekta'nın da Sivas'a götürülmemesi planlanıyor.

Kaynak: DHA