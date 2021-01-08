Antalyaspor'da hedef, deplasmanda ilk galibiyet

Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe deplasmanında 3 puan kazanarak, bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek. Kırmızı beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla maçın taktik çalışmasını tamamladı. Ligde 17'nci haftayı 21 puanla tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe deplasmanında galibiyet hedefliyor. Kazandığı 21 puanın 16'sını sahasında oynadığı maçlarda elde eden kırmızı beyazlılar, deplasmanda bu sezon henüz galip gelemedi. Kırmızı beyazlılar bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Ligde kötü sonuçlar aldığı günleri geride bırakan Fraport TAV Antayaspor, son iki maçında deplasmanda Galatasaray ile berabere kalıp, sahasında Fatih Karagümrük'ü yendi. Kırmızı beyazlılar Göztepe deplasmanından da puanlarla dönüp, yükselişini sürdürmek istiyor. Kırmızı beyazlılar Göztepe deplasmanında 3 puan alıp, bu sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi istiyor. Fraport TAV Antalyaspor'un Göztepe deplasmanında, Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.MUHTEMEL KADRO: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kurdraysov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, OrgillSAKAT: Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır ÖztürkCEZALI: Yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM