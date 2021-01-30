Antalyaspor'da hedef 46'ncı Süper Lig maçında Gençlerbirliği'ni yenmek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile toplamda 63, ligde ise 46'ncı kez birbirlerine rakip olacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile toplamda 63, ligde ise 46'ncı kez birbirlerine rakip olacak. Kırmızı-beyazlı ekipte, zorlu maç öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'in ilk devresini 26 puanla tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği ile 63'üncü randevuya çıkacak. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile Antalyaspor, Süper Lig'de ise 46'ncı kez birbirine rakip olacak.

HEDEF YENİLMEZLİK SERİSİNİ 6'YA ÇIKARMAKFraport TAV Antalyaspor'da hedef, zorlu Gençlerbirliği maçında puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmak. Kırmızı-beyazlılar, son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplarken yenilgi yüzü görmedi. Akdeniz ekibi, Göztepe deplasmanından sonra Gençlerbirliği maçından da galip gelerek dış saha galibiyetlerini sürdürmek istiyor.62 KEZ KARŞILAŞTILARAntalyaspor ve Gençlerbirliği ilk kez 1970- 1971 yılında 2'nci Lig'de karşı karşıya geldi. İki takımın ilk kez karşılaştığı ve Antalya'da oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlı takım 2-0 galip tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile Ankara temsilcisi Gençlerbirliği 2'nci Lig'de 14, Süper Lig'de 45, Spor Toto Kupası'nda 2 kez karşı karşıya geldi. İki ekip 1'de hazırlık maçı oynarken, 62 kez birbirlerine rakip oldular. Antalyaspor bu maçlarda 24 galibiyet, 20 beraberlik ve 18 de yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 45 kez karşılaşırken, kırmızı-beyazlılar bu maçlarda; 18 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 de yenilgi aldı.LİGDE 46'NCI RANDEVUFraport TAV Antalyaspor, Ankara temsilcisi ile Süper Lig'de toplamda 45 kez birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor ve Gençlerbirliği, Pazar günü Ankara'da oynanacak maç ile birlikte ligde 46'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım en son sezonun ilk devresinde Antalya'da karşılaşırken mücadeleden Antalyaspor, Bünyamin Balcı ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.GENÇLERBİRLİĞİ SAHASINDA ÜSTÜNGençlerbirliği ile Antalyaspor, Ankara'da 31'inci kez karşılaşacak. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin Ankara'da oynanan maçlarda üstünlüğü göze çarpıyor. Kırmızı siyahlı takım oynanan 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. İki takım arasında oynanan 62 maçta toplam 158 gol atıldı. Fraport TAV Antalyaspor, Ankara temsilcisine 76 gol atma başarısı yakalarken, Gençlerbirliği takımı ise kırmızı-beyazlılara 82 golle karşılık verdi.EN FARKLI GALİBİYET GENÇLERBİRLİĞİ'NİNAntalyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçlarda 90 dakika sonunda en farklı skoru 6-0 ile 2019- 2020 sezonunda Antalya'da oynanan maçta Gençlerbirliği elde etti. Ankara ekibine 6 farklı galibiyeti Daniel Candeias (3), Giovanni Sio (2) ve Stancu attığı goller getirdi. İki takım arasında en çok golün atıldığı maçlar ise 1995- 1996 yılında Ankara'da oynanan ve Gençlerbirliği'nin 6-3 üstünlüğü ise son bulan 9 gollü maç olarak kayıtlara geçti. İki takım arasında bir diğer bol gollü maç ise 2012- 2013 yılında Antalya'da oynanan ve 8 golün atıldığı maç olarak tarihteki yerini aldı. Bu mücadele de Ankara ekibinin 5-3'lük üstünlüğü ile sona ermişti.EN ÇOK ÇIKAN SKOR 1-0İki takım arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor 12 maçla 1-0 oldu. 8 maç 1-1 sona ererken, 7'şer maç ise 0-0, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kayıtlara geçti. 5'er maçta ise 2-2 ve 3-1'lik skorlar ortaya çıkarken, 3 maçta 3-2, 2 maçta 4-2 ve 1'er maçlarda ise 3-0, 4-0, 4-1, 5-3, 6-0 ve 6-3 sona erdi.6 OYUNCU SAKAT, 4 OYUNCU SINIRDAFraport TAV Antalyaspor'da zorlu Gençlerbirliği maçı öncesinde Ufuk Akyol, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik ve Amilton sakatlıklarından dolayı forma giymesi beklenmiyor. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da 3'er sarı kartı bulunan Nuri Şahin, Eren Albayrak, Orgill ve Gökdeniz Bayrakdar da Gençlerbirliği maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek. Kırmızı beyazlı takımda Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve cezasını tamamlayan Ersan Adem Gülüm, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde Gençlerbirliği maçında sahadaki yerini alabilecek.

Antalyaspor'un Gençlerbirliği karşısında şu 11 ile sahada yer alması bekleniyor: "Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Veysel Sarı, Kudryashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Orgill, Sidney Sam, Gökdeniz Bayrakdar."SAKAT: Ufuk Akyol, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik ve Amilton

CEZALI: Yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN