Antalyaspor'da Hatayspor maçı öncesi 6 eksik

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da ligin 36'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi 6 oyuncu forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da ligin 36'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi 6 oyuncu forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda 2 oyuncu sakatlığı, 3 oyuncu koronavirüs testinin pozitif çıkması, 1 oyuncu da kart cezasından dolayı formasından uzak kalacak.

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fraport TAV Antalyaspor'da, salı günü deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor maçında 6 oyuncu forma giyemeyecek. Sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Ersun Yanal, Atakaş Hatayspor maçında alternatif kadro kurmak için çeşitli varyasyonlar üzerinde duruyor. Kırmızı beyazlı takımda, kart cezalısı Veysel Sarı, sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar ve Sam, koronavirüs testleri pozitif çıkan Bünyamin Balcı, Nuri Şahin ve Kudryashov bu maçta forma giyemeyecek.

6 ÖNEMLİ OYUNCU EKSİKAntalyaspor'da forma giyemeyecek 6 oyuncu da bu sezon gösterdikleri performansla takıma büyük katkı sağladı. Sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek Veysel Sarı, 28 maçta 4 gol atma başarısı yakaladı. Sarı, 2216 dakika sahada ter dökerken, asist yapamadı. 32 yaşındaki başarılı oyuncu 2 kupa maçında da 180 dakika sahada kalıp, 1 asist yaptı.GÖKDENİZ EN GOLCÜKırmızı beyazlı takımda sakatlığından dolayı Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, en golcü oyuncu konumunda. Genç oyuncu bu sezon ligde 28 maçta 1720 dakika sahada kalırken 6 gole imza attı. 287 dakikada bir gol atan genç forvet, 5 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol atma başarısı yakaladı. Bu sezon takımı adına toplam 8 gole imza atan Bayrakdar, kupa ve ligde 2096 dakika yeşil zeminde kaldı.SAM'DEN 3 GOLLÜK KATKISezon başında takıma dahil edilen 33 yaşındaki Alman oyuncu Sidney Sam, bu sezon takıma 3 gollük katkı verdi. Sakatlığından dolayı Atakaş Hatayspor maçında takımını yalnız bırakacak Alman oyuncu, 22 lig maçında 1131, 3 kupa maçında ise 176 dakika olmak üzere, toplamda 1307 dakika formasını terletti.BÜNYAMİN, NURİ VE KUDRYASHOV DA YOKAntalyaspor'da bu sezonun flaş oyuncusu olan ve gösterdiği performansla A Milli Takıma seçilen defans oyuncusu Bünyamin Balcı da takımını bu hafta yalnız bırakacak. Genç oyuncu bu sezon 30 lig maçında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, Türkiye Kupası maçlarında ise 3 asistlik performans sergiledi. Balcı, 2891 dakika sahada kaldı. Kırmızı beyazlıların sezon başında flaş bir şekilde kadrosuna kattığı Nuri Şahin de koronavirüse yakalandığı için forma giyemeyecek. Şahin, bu sezon toplam 36 maçta forma giyerken 2915 dakikada 4 asistlik katkı sağladı. Test sonucu pozitif çıkan Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov ise 3127 dakika ile en çok sahada kalan oyuncu oldu. Kudryashov, bu sezon 37 maçta sahada kalırken, gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi.EN ÇOK KATKI FREDY'DENFraport TAV Antalyaspor'da sakatlığını atlatan ve takımla beraber çalışmalara başlayan Angolalı orta saha Fredy'den mutlu haber geldi. Tecrübeli oyuncu teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde Atakaş Hatayspor maçında takımdaki yerini alabilecek. Fredy takıma en çok gol katkısı veren oyuncu konumunda. 27 lig maçında 5 gol ve 5 asistin yanı sıra, kupada ise 2 gol ve 1 asiste imza attı. Toplamda 2598 dakika görev alan 31 yaşındaki oyuncu 13 gole doğrudan katkı sağladı.

Kırmızı beyazlı takım, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN