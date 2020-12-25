Antalyaspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
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Antalyaspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

25.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:31
Antalyaspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, Hatayspor karşılaşması için ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Rizespor maçında forma giyen oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Ramon Motta'ya veda

Öte yandan Antalyaspor Kulübü, futbolu bıraktığını açıklayan eski futbolcuları Ramon Motta'ya ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Futbola ve Fraport TAV Antalyaspor'umuza kattığın her şey için teşekkürler. Unutulmayacaksın." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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