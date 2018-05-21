Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile Yollar Ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verdi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Ayrılık nedeninin, 48 yaşındaki tecrübeli teknik adamla yönetim arasındaki mali anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtiliyor.
CİHAT BULUT DOĞRULADI
Kulüp başkanı Cihan Bulut da sosyal medya hesabından ayrılığı doğruladı.
Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, ligi 17 maçta aldığı 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 14. sırada tamamlamıştı.
SÜPER LİGDE BU SEZON GÖNDERİLEN HOCALAR
Igor Tudor (Galatasaray)
Ersun Yanal (Trabzonspor)
Rıza Çalımbay (Trabzonspor)
Rıza Çalımbay (Antalyaspor)
Leonardo (Antalyaspor)
Hamza Hamzaoğlu (Antalyaspor)
Marius Sumudica (Kayserispor)
Ertuğrul Sağlam (Malatyaspor)
Safet Susic (Alanyaspor)
Hikmet Karaman (Alanyaspor)
Le Guen (Bursaspor)
Mehmet Özdilek (Konya)
Bülent Uygun (Osmanlıspor
Ümit Özat (Gençlerbirliği)
Tony Popovic (Karabükspor)
Erkan Sözeri (Karabükspor)
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BİR TAKIMDA TEK SUÇLU TD. DEĞİLDİR ÖZELLİKLE KENDİ KURMADIĞI KADRODAN ÖTÜRÜ GÖNDERMEK APTALLIKTIR PARA İSRAFIDIR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hayırlısı diyelimmmCevap Yaz Yayından Kaldır
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nankörlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Size Hamza hoca bir gömlek fazla, siz asansör takımısınız, size süperlig hocası değil, bankasyada idare edecek hoca lazım, ne kazık yediniz bee bu seneCevap Yaz 3 Yayından Kaldır