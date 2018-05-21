Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile Yollar Ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verdi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Ayrılık nedeninin, 48 yaşındaki tecrübeli teknik adamla yönetim arasındaki mali anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtiliyor.

CİHAT BULUT DOĞRULADI

Kulüp başkanı Cihan Bulut da sosyal medya hesabından ayrılığı doğruladı.

Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, ligi 17 maçta aldığı 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 14. sırada tamamlamıştı.

SÜPER LİGDE BU SEZON GÖNDERİLEN HOCALAR

Igor Tudor (Galatasaray)

Ersun Yanal (Trabzonspor)

Rıza Çalımbay (Trabzonspor)

Rıza Çalımbay (Antalyaspor)

Leonardo (Antalyaspor)

Hamza Hamzaoğlu (Antalyaspor)

Marius Sumudica (Kayserispor)

Ertuğrul Sağlam (Malatyaspor)

Safet Susic (Alanyaspor)

Hikmet Karaman (Alanyaspor)

Le Guen (Bursaspor)

Mehmet Özdilek (Konya)

Bülent Uygun (Osmanlıspor

Ümit Özat (Gençlerbirliği)

Tony Popovic (Karabükspor)

Erkan Sözeri (Karabükspor)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.