Antalyaspor'da genel kurula doğru
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Antalyaspor'da genel kurula doğru

08.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:24
Antalyaspor'da genel kurula doğru

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, genel kurul öncesi camianın tüm paydaşlarıyla fikir alışverişini sürdüreceklerini kaydetti.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, genel kurul öncesi camianın tüm paydaşlarıyla fikir alışverişini sürdüreceklerini kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün düzenlenmesi planlanan ancak 23 Şubat'a ertelenen Antalyaspor Genel Kurulu öncesi görüşmeler devam ederken, Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalyaspor Vakfının başkanlığını yürüten Mustafa Yılmaz, Hasan Subaşı Tesisleri'nde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Mustafa Yılmaz'ın toplantıyla ilgili olarak, "Kanaat önderleri ve camianın tüm paydaşlarıyla bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Yeni dönemde Antalyaspor'a desteklerinin süreceğini dile getiren Uysal'ın ise kentin ileri gelenlerini Antalyaspor'a destek olmaya davet ettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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