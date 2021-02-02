Antalyaspor'da genel kurula doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalyaspor'da genel kurula doğru

02.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:00
Antalyaspor'da genel kurula doğru

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, 9 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek Antalyaspor AŞ Genel Kurulu öncesi taraftarlarla buluştu.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, 9 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek Antalyaspor AŞ Genel Kurulu öncesi taraftarlarla buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleriyle Hasan Subaşı Tesisleri'nde bir araya geldi. Taraftar derneğinin başkanı Gürhan Güneyli ve beraberindekiler, genel kurul öncesi görüşlerini paylaştı.

Güneyli, yaptığı konuşmada, göreve gelecek olan yeni yönetimin her zaman arkasında olacaklarını, kulübün çok daha iyi yönetilmesi adına gereken desteği vereceklerini söyledi.

Kulüp yöneticileri Mehmet Yaman, Aziz Çetin ve Ramazan Karabulut da ziyarette hazır bulundu.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, 19 Ocak'ta Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldıklarını duyurmuştu. Bunun üzerine kırmızı-beyazlı kulüpte, yeni başkan ile yönetimin belirlenmesi için 9 Şubat Salı günü genel kurula gitme kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Didem Kınalı Jason Statham
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor'da genel kurula doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 22:00:52. #1.15#
title