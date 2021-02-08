Antalyaspor'da genel kurul heyecanı
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Antalyaspor'da genel kurul heyecanı

08.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:06
Antalyaspor'da genel kurul heyecanı

Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından yeni kulüp başkanı ve yönetimini belirlemek için yarın genel kurul yapılacak.

Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından yeni kulüp başkanı ve yönetimini belirlemek için yarın genel kurul yapılacak.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yarın 14.00'te gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulda, çoğunluk sağlanamaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Şirket hisselerinin yüzde 96'sının dernek ve vakfa ait olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sayının önemi yok. Sadece Antalyaspor Derneği bile, kongre oturumunun açılması için yeterlidir. Dernek ve vakıftan oy kullanıldığı takdirde, zaten herhangi bir sorun kalmıyor. Kaldı ki geri kalan yüzde 4'ü de 400 kişiye ait. Bu genel kurulda dernek kongresinden farklı olarak sayıya değil, hisse oranına bakıyoruz. Çoğunluk sağlanır ama şu ana kadar Antalya'da beklediğimiz ilgiyi ve desteği bulamadık. Eğer istediğimiz desteğe ulaşamazsak, belki erteleme olabilir."

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, 19 Ocak'ta Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldıklarını duyurmuştu. Bunun üzerine kırmızı-beyazlı kulüpte, yeni başkan ile yönetimin belirlenmesi için 9 Şubat Salı günü genel kurula gitme kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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