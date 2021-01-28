Antalyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
28.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:41
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile 31 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile 31 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda ısınma, açma-germe hareketleri, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden