Antalyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
27.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:22
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile 31 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile 31 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.
Akdeniz ekibi, fitness salonunda gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden