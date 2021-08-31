Antalyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları
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Antalyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 3. haftasında 27 Ağustos'taki Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından 3 gün izin yapan Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Haftanın ilk antrenmanını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştiren Antalyasporlu oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.

İdmanı, kulüp yöneticilerinden Aytaç Altay da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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