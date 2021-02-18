Antalyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları
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Antalyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları

18.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:32
Antalyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda 21 Şubat Pazar günü Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda 21 Şubat Pazar günü Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibinin, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma, pas çalışmasıyla devam eden idmanın kalan kısmında taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Antalyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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