Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile 18 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile 18 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden