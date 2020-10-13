Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

13.10.2020 22:19 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:41

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile 18 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile 18 Ekim Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Türkan Şoray Ahmet Mümtaz Taylan
Spor Samatta Ozan Kabak Erol Bulut Vitor Hugo Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız İzmir Apple Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 22:41:02. #1.14#
title