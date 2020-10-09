Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
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Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

09.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:16
Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenman, kondisyon ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Antalyaspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara nedeniyle yarın Yukatel Denizlispor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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