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Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı!

Ligin 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı!
24.06.2020 23:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 01:45

Ligin 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idman, yenilenme koşusunun ardından ısınma hareketleri, çabukluk, dayanıklılık ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

Kaynak: Hürriyet

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