Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı!
Ligin 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
24.06.2020 23:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 01:45
Ligin 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idman, yenilenme koşusunun ardından ısınma hareketleri, çabukluk, dayanıklılık ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek
Kaynak: Hürriyet