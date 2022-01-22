Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik - Haberler Spor
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Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik

Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FT Antalyaspor, yarın oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

FT Antalyaspor, yarın oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de art arda aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına gerileyen FT Antalyaspor, yarın ağırlayacağı Gaziantep FK'yı yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Çaykur Rizespor maçının ardından hemen kente dönen kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başlamıştı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Harun Alpsoy, Doğukan Nelik, Ufuk Akyol, Floranus katılmadı. Bu 4 futbolcu ile Rizespor karşısında kırmızı kart gören Fredy ve teknik sorumlu Alfons Groenendijk takımdaki yerini alamayacak. - ANTALYA

Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik

Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik

Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik

Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor, Haber

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