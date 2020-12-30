Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
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Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

30.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:20
Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 15. haftasında dün sahasında Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, Galatasaray maçı için ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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