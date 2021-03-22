Antalyaspor'da futbolculara 3 gün izin verildi
22.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:01
Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara 3 gün izin verdi.
Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara 3 gün izin verdi.
Süper Lig'in 31. haftasında dün konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılarda futbolcular, lige milli maç nedeniyle verilen ara dolayısıyla 3 günü izinli olarak geçirecek.
Akdeniz ekibi, 32. haftada MKE Ankaragücü'ne 4 Nisan Pazar günü konuk olacağı maçın hazırlıklarına 25 Mart Perşembe günü başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden