Antalyaspor'da futbolculara 3 gün izin verildi
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Antalyaspor'da futbolculara 3 gün izin verildi

22.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:01
Antalyaspor'da futbolculara 3 gün izin verildi

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara 3 gün izin verdi.

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara 3 gün izin verdi.

Süper Lig'in 31. haftasında dün konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılarda futbolcular, lige milli maç nedeniyle verilen ara dolayısıyla 3 günü izinli olarak geçirecek.

Akdeniz ekibi, 32. haftada MKE Ankaragücü'ne 4 Nisan Pazar günü konuk olacağı maçın hazırlıklarına 25 Mart Perşembe günü başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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