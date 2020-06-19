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Antalyaspor'da final üzüntüsü

Antalyaspor'da Türkiye Kupası'nda finale çıkamamanın üzüntüsü yaşanıyor.

Antalyaspor'da final üzüntüsü
19.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:30

Antalyaspor'da Türkiye Kupası'nda finale çıkamamanın üzüntüsü yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılar en son 1999-2000 sezonunda kupada finale çıkmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı Antalyaspor ile Alanyaspor, dün akşam Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Antalyaspor, ikinci maçta da rakibine 4-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Alanyaspor'u finale götüren gollerin üçünü Papis Cisse, birini Ceyhun Gülselam attı. Duran toplardan gelen gollerle skor dezavantajına düşen Antalyaspor'da finale çıkamamanın üzüntüsü yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılar, pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına ise ara vermeden başladı.

Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda 1999-2000 sezonunda finale çıkma başarısını göstermiş ve Galatasaray'a 5-3 yenilmişti. Bu sezonki Türkiye Kupası finalinde ise Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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