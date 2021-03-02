Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşuları sonrası pas çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda oyun çalışmalarının yapıldığı idman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut antrenmanıyla sona erdi.
Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden