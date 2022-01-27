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Antalyaspor'da Eren Albayrak ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı, Adem Akalan - Spor
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Antalyaspor'da Eren Albayrak ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da defans oyuncusu Eren Albayrak ile yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da defans oyuncusu Eren Albayrak ile yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fraport TAV Antalyaspor'da sol bek oyuncusu Eren Albayrak, karşılıklı anlaşmayla takımdan ayrıldı. Antalyaspor resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eren Albayrak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

2019-2020 sezonunun devre arasında Antalyaspor'a imza atan 30 yaşındaki sol bek oyuncusu, kırmızı beyazlı takımla toplamda 68 maça çıkarken, 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Albayrak, bu sezon ise Antalyaspor ile 6 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 kez de TFF Süper Kupa Finali maçında sahaya çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor'da daha önce Amilton ile yollar ayrılırken, genç oyuncu Ersin Zehir kiraya verilmişti.


Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Spor, Haber

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