Antalyaspor'da Eren Albayrak ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da defans oyuncusu Eren Albayrak ile yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fraport TAV Antalyaspor'da sol bek oyuncusu Eren Albayrak, karşılıklı anlaşmayla takımdan ayrıldı. Antalyaspor resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eren Albayrak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Fraport TAV Antalyaspor'da daha önce Amilton ile yollar ayrılırken, genç oyuncu Ersin Zehir kiraya verilmişti.