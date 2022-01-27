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Antalyaspor'da Eren Albayrak ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antalyaspor'da Eren Albayrak ile yollar ayrıldı

FT Antalyaspor, tecrübeli oyuncu Eren Albayrak ile yolların ayrıldığını bildirdi.

FT Antalyaspor, tecrübeli oyuncu Eren Albayrak ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eren Albayrak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-beyazlı formayı 2.5 sezon giyen 30 yaşındaki oyuncu, 66 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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İhlas Haber Ajansı - Spor

Antalyaspor, Medya, Spor, Haber

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