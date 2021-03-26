Antalyaspor'da Danışma Kurulu, yönetim kuruluyla çalışacak

Antalyaspor AŞ bünyesinde oluşturulan Danışma Kurulu toplandı.

Antalyaspor AŞ bünyesinde oluşturulan Danışma Kurulu toplandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Kulüp Başkanı Mustafa Yılmaz ve Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Toplantıda, yeni projeler ve bunların gerçekleşmesi için belirlenecek yol haritası üzerinde duruldu.

Danışma Kurulu'nda yer alan isimlerin uzmanlık alanlarına göre Antalyaspor AŞ yönetimi bünyesinde yapılan görev dağılımında oluşturulan komisyonlarda yer almalarına ve birlikte çalışmalarına karar verildi.

Danışma Kurulu üyeleri, kendileriyle ilgili yönetim kurulu komisyon toplantılarına katılıp, görüş ve önerilerini paylaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden