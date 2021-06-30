Antalyaspor'da iki imza
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Antalyaspor'da iki imza

Antalyaspor'da iki imza
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Hollandalı sağ bek Sherel Floranus 3 yıllık ve Portekizli kaleci Diogo Sousa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Hollandalı sağ bek Sherel Floranus 3 yıllık ve Portekizli kaleci Diogo Sousa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Atilla Vehbi Konik Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Asbaşkan İsmail İltemir, iki genç futbolcuyu kırmızı-beyazlı takıma dahil ettiklerini belirtti. Futbolcuların Antalyaspor formasıyla uzun süre başarı elde etmesini dileyen İltemir, Floranus ile 3, Sousa ile 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını dile getirdi. İltemir, Antalyaspor olarak yeni transferlerle başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum.

İki genç ve yetenekli futbolcunun takıma olumlu katkı sağlamasını dileyen yönetim kurulu üyesi Emrah Çelik, futbolcuların Ersun Yanal'ın takip ettiği gençler arasında yer aldığını ve Antalyasor için gelecekte iyi bir transfer olacağını inandığını kaydetti.Kırmızı-beyazlı kulüple sözleşme imzalayan Sousa, sözlerine Türkçe 'Merhaba' diyerek başladı. Transferin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Sousa, "Burası benim için çok iyi bir fırsat olacak. Kendi adıma bireysel katkılarla Antalyaspor'a en iyi hizmeti vermek için buradayım" dedi.

Antalyaspor'da olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Floranus ise "Buraya geldiğim ilk andan itibaren evimde gibi hissediyorum. Antalyaspor'un önemli başarılar elde etmek istediğinin farkındayım. Taraftarın ateşli, tutkulu olduğunu biliyorum. Ben de onlar için elimden geleni sahada yapacağım. Şehirde Antalyaspor bayraklarını gördüm. Bende taraftara layık olacağım" diye konuştu.

Antalyaspor'da iki imza
Antalyaspor'da iki imza
Antalyaspor'da iki imza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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